Het stadsbestuur van Leiden gaat cultuureducatie toch niet regelen via een aanbesteding. Tot voor kort was dat wel het plan, maar onderzoek naar de toekomst van de cultuursector heeft cultuurwethouder Yvonne van Delft van gedachte doen veranderen.

Wel pleit Van Delft voor meer samenwerking tussen culturele instellingen, vooral wat betreft het gebruik van de panden.

Onder cultuureducatie vallen bijvoorbeeld lessen in muziek en beeldende kunst. Dat wordt nu grotendeels geregeld door cultuurinstelling BplusC. Het stadsbestuur wil dat het geld daarvoor meer ten goede komt aan activiteiten in de wijken. Er moet een "diverser" en "inclusiever" aanbod komen "voor alle inwoners en nieuwkomers in de stad." Daarom zou het voortaan geregeld moeten worden via een aanbesteding.

Het idee viel niet overal goed. Willem van Moort, voorzitter van de raad van bestuur van BplusC, waarschuwt voor versnippering. "BplusC was er juist om te verbinden omdat het een het ander versterkt", zei hij. De SP reageerde geschokt op het idee van een aanbesteding en kwam met een meldpunt voor iedereen die wil meedenken over alternatieven. "Dit gaat ten koste van laagdrempelige en voor iedereen toegankelijke voorzieningen zoals de bibliotheek, cultuureducatie en muziek", zei SP-raadslid Thomas van Halm destijds.

Onderzoeksbureau BMC adviseert nu om cultuurparticipatie niet aan te besteden. "Hoewel het stadsbestuur de argumenten daarvoor niet deelt, kiest ze ervoor om in de huidige collegeperiode de voorgenomen aanbesteding van de cultuurparticipatie niet door te zetten", laat de gemeente Leiden weten. Toch is de aanbesteding nog niet helemaal van tafel. “Het is een optie die het college onder de juiste condities overigens nog steeds als geschikt instrument ziet.”

Voorlopig wil het stadsbestuur inzetten om meer samenwerking tussen de culturele instellingen. "Dat biedt ook kansen om nieuwe groepen gebruikers of publiek aan te trekken. Daarnaast gaan we met de instellingen in gesprek over multifunctioneel gebruik van de verschillende locaties. Ook daar is winst te behalen", zegt wethouder Van Delft. Met BplusC wil ze nieuwe afspraken maken waarbij de gemeente meer sturing geeft.