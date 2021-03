De RijnlandRoute wordt groen en diervriendelijk. De flora en fauna worden hersteld en op sommige plekken zelfs verbeterd. Inmiddels is gevisualiseerd hoe dit eruit komt te zien.

De RijnlandRoute is het project om de A44 en de A4 te verbinden. Katwijk en Leiden zullen op deze manier beter te bereiken zijn. De aanleg van de N434 moet leiden tot het verbeteren van de doorstroming in en rondom de sleutelstad. De Corbulotunnel onder Voorschoten zorgt ervoor dat de extra overlast bovengronds beperkt blijft. Extra rijstroken, toe- en afritten en aanknopingspunten moeten de problemen rond de doorstroming gaan oplossen.

Om de afrit van de A44 naar de N434 over te kunnen, wordt er een ecoduct aangelegd met een brede doorgang voor kleine zoogdieren en amfibieën. Op deze manier kunnen verschillende dieren via een stuk groen veilig de oversteek maken.

Ten zuidwesten van de Stevenshof is er ook ruimte voor een aquaduct. Via het water kunnen dieren zich blijven verplaatsen naar de andere kant de weg. Dit geldt niet alleen voor waterdieren, maar ook voor vleermuizen. Deze zoogdieren gebruiken wateren namelijk ook als vliegroute. Mede door het aquaduct is er vanuit de Stevenshof nauwelijks iets te zien van de nieuwe provinciale weg. De verdiepte N434 is omgeven door een plasdraszone, een natuurlijke omrastering met verschillende oeverplanten.

De huidige verwachting is dat de RijnlandRoute medio 2023 klaar is.