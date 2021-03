De plannen van het Leidse gemeentebestuur om een loket in het leven te roepen waar ongedocumenteerden terechtkunnen als ze (medische) hulp nodig hebben, kunnen doorgaan. Een voorstel van de VVD om de oprichting daarvan te dwarsbomen, kreeg alleen steun van het CDA.

Leiden steekt 1 ton in het loket voor ongedocumenteerden nu die niet meer terechtkunnen in de bed-bad-broodopvang die in mei vorig jaar werd gesloten.

Het was de bedoeling dat de vluchtelingen die vaak al vele jaren in Leiden verblijven zich zouden melden bij de Landelijke Vreemdelingenvoorziening (LVV) in Rotterdam. In die LVV zouden ze zes maanden worden opgevangen, terwijl in die periode gewerkt moest worden aan hun terugkeer.

Het probleem is dat de meesten niet terug kunnen naar hun land van herkomst. Vaak hebben ze geen papieren en kunnen ze niet bewijzen waar ze vandaan komen.

VVD en CDA vinden dat het loket in strijd is met de afspraken die Leiden met het Rijk maakte over het staken van hulp aan deze groep. "Deze loketfunctie en bijbehorende voorzieningen zullen niet leiden tot een sneller vertrek naar een LVV, maar enkel uitnodigen tot een langer illegaal verblijf in Leiden", aldus VVD-raadslid Alyssa Voorwald.

Ook vinden de twee partijen dat het geld beter besteed kan worden, bijvoorbeeld binnen het sociaal domein.