De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen in Leiden is bekend. D66 is de grote winnaar. De partij van Sigrid Kaag kreeg de steun van 17.530 kiezers. De VVD werd met 11.423 stemmen tweede.

GroenLinks werd de derde partij. In Leiden kreeg de partij 10,9 procent van de stemmen.

De rest van de top tien bestaat uit PVV (7,7 procent), PvdA (7,2 procent), Volt (6,4 procent), PvdD (6 procent) , SP (4,9 procent) , CDA (4,8 procent) en FVD (3,4 procent).

81 procent van de kiesgerechtigden in Leiden heeft gestemd. In 2017 was dat aandeel nog 84,4 procent.