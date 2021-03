De gemeente Leiden wil de komende tijd van inwoners en professionals weten wat hun ervaringen zijn met bezoekers van de binnenstad. Dat kan gaan om Leidenaren, dagjesmensen, vakantiegangers, congresbezoekers of inwoners uit de regio.

De gesprekken moeten leiden tot overkoepelend beleid voor de zogenoemde bezoekerseconomie.

De gemeente verwacht dat het aantal bezoekers in het centrum de komende jaren zal groeien. "Dat zorgt voor een gezellige en bruisende binnenstad", zegt wethouder Yvonne van Delft (Economie). "Tegelijkertijd kan een toename van bezoekers ook overlast met zich meebrengen. Een deel van de bewoners geeft aan zich hierover zorgen te maken."

Van Delft denkt dat het nu het juiste moment is om in gesprek te gaan over het spanningsveld tussen leven in de binnenstad en het bezoeken van de binnenstad.

"De effecten van de coronamaatregelen laten zien wat er gebeurt met een stad als de levendigheid wegvalt, banen verdwijnen en de bezoekerseconomie tot stilstand komt. Hoe kan de bezoekerseconomie een positieve bijdrage leveren aan het algemene welzijn van de Leidenaar? Daarover willen we graag met de stad in gesprek."

Daarnaast is het ook een wens van de gemeenteraad om met beleid voor de bezoekerseconomie te komen. Er zijn al afspraken gemaakt over evenementen, cultuur en de horeca. Alleen ontbreekt het aan overkoepelend beleid. Het is de bedoeling dat de gesprekken voor de zomer afgerond zijn. De afspraken voor de bezoekerseconomie moeten dit najaar op papier staan.