Inwoners van Leiden hebben woensdag in een referendum tegen het raadsvoorstel Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerpark gestemd. 65,7 procent van de Leidenaren is tegen de komst van het Roomburgerpark, blijkt uit de voorlopige uitslag.

De voorlopige uitslag is gebaseerd op de getelde stemmen in 87 van de 96 stembureaus. 28 procent was wel voor de komst van het Wijksportpark Roomburgerpark. De rest van de stemmen was blanco of ongeldig.

Leidenaren konden woensdag niet alleen voor de Tweede Kamerverkiezingen stemmen, maar ook voor het referendum over het Roomburgerpark.