Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de Trombosestichting beginnen met een nieuw thuisrevalidatieprogramma voor longemboliepatiënten.

Jaarlijks krijgen meer dan twaalfduizend mensen in Nederland een longembolie. Dat is een vorm van trombose. De helft van deze patiënten houdt hier langdurige lichamelijke en mentale klachten aan over. Patiënten kunnen bijvoorbeeld niet meer goed hun werk doen en in een sociaal isolement terechtkomen.

Met de thuisrevalidatie moet de kwaliteit van leven verbeterd worden. "We gaan patiënten direct na de diagnose longembolie in hun thuissituatie activeren om te bewegen en gezond te leven, zodat ze sneller weer aan het werk zijn, minder vaak uitvallen en zich fitter voelen", zegt medeontwikkelaar Erik Klok van het LUMC.

Het LUMC heeft het revalidatieprogramma in samenwerking met het Amsterdam UMC, de Universiteit van Maastricht en ProCare ontwikkeld. Het programma is ontworpen met een fietsergometer, waarmee de inspanning van de patiënt gemeten wordt. Op een speciaal ontworpen dashboard kunnen de patiënt, arts en fysiotherapeut de resultaten zien. "Zo kan er op een laagdrempelige manier samen worden gewerkt aan een goede revalidatie", schrijft het LUMC.