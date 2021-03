Overheden, onderwijsinstellingen, kennisinstituten en bedrijven in Zuid-Holland hebben met elkaar afgesproken dat de economie van de provincie de komende jaren een forse impuls moet krijgen. Zo moeten er 120.000 nieuwe banen en 200.000 extra woningen komen.

Volgens de betrokkenen is sprake van een uniek akkoord, want tot een paar jaar geleden was het niet denkbaar dat ze met zo veel partijen harde afspraken zouden maken.

De reden voor het akkoord is dat het in Zuid-Holland de laatste jaren niet goed gaat met de economie. Voor het uitbreken van de coronapandemie was weliswaar sprake van groei, maar die bleef achter bij de rest van Nederland. Vergelijkbare Europese regio's, zoals Antwerpen, Hamburg, München en Stockholm, groeiden zelfs drie keer harder.

Door de achterblijvende economie is er sprake van een relatief hoge werkloosheid, die nog verder oploopt als er niets gebeurt. Ook de bereikbaarheid en het gebrek aan woningen wordt dan een nog groter probleem.

Het akkoord moet onder meer 120.000 banen opleveren. Foto: Pixabay

Betere bereikbaarheid van essentieel belang

De economie in Zuid-Holland moet worden gevormd door kennis en vernieuwing. Hier moeten nieuwe producten en toepassingen worden bedacht. Ook moet de provincie een grote rol gaan spelen in heel nieuwe technologieën, bijvoorbeeld op het gebied van kunstmatige intelligentie en de volgende generatie computers die gebruikmaken van quantumtechnologie.

De bedoeling is dat vervolgens de oplossingen die in de provincie worden bedacht, ook hier worden gemaakt en niet meer, zoals nu vaak nog, in bijvoorbeeld China. Zuid-Holland wil weer meer ruimte gaan bieden aan de maakindustrie.

Belangrijk punt voor alle partijen is dat het gebied ook veel beter bereikbaar wordt dan nu het geval is. Volgens alle partijen is een betere bereikbaarheid van essentieel belang voor het stimuleren van de samenwerking in het gebied en daarmee de economie.