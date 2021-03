Leiden heeft sinds maandag op twee basisscholen sneltestlocaties voor leraren. Medewerkers van alle scholen en van kinderdagverblijven kunnen er al terecht met coronaklachten. Na een negatieve uitslag kunnen ze direct door naar school.

De leraren en medewerkers van kinderdagverblijven kunnen in Leiden terecht bij De Singelschool in Het Gebouw en bij basisschool Cornelis Joppensz.

Een harde regel op de twee nieuwe sneltestlocaties is dat alleen leraren mét klachten welkom zijn, want de sneltest blijkt bij mensen die hoesten of verkouden zijn scherp onderscheid te maken tussen het coronavirus en andere virussen. Bij enkele proeflocaties, zoals in februari op scholen in Waddinxveen, kwam een betrouwbaarheid van 99,6 procent uit de bus.

Er zijn intussen ook pilots bezig waarbij álle leraren van een school preventief een sneltest kunnen krijgen, of waarbij zowel leraren als leerlingen uit een klas waar iemand het coronavirus bleek te hebben, getest worden,.