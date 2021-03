Op de eerste dag van de verkiezingen heeft niet iedereen die dat wilde direct kunnen stemmen voor het Leidse Roomburgerparkreferendum. Een aantal stembureaus kwam maandag zonder stemformulieren te zitten. Op één locatie duurde het zelfs meer dan een uur voordat de voorraad weer werd aangevuld.

In de loop van maandagmiddag lieten zowel kiezers als stembureaus weten dat de stemformulieren op meerdere locaties op waren. "Die meldingen hebben wij ook gehad", laat een woordvoerder van de gemeente weten. Volgens haar gaat het om een paar stembureaus, maar een precies aantal is nog niet te noemen.

Na de melding heeft de gemeente zo snel mogelijk nieuwe formulieren gebracht. Dat dat in minimaal één geval meer dan een uur duurde, is vervelend volgens de woordvoerder. "Dat was niet goed. Hoe dat komt, kan ik niet zeggen. Er is daar in ieder geval tegen mensen gezegd dat ze op een ander moment kunnen komen stemmen of naar een stembureau in de buurt kunnen gaan."

De oorzaak van het tekort aan stemformulieren is een te kleine levering in de ochtend. Bij verschillende stembureaus worden de komende dagen daarom meer stembiljetten geleverd. "Het is natuurlijk belangrijk dat iedereen kan stemmen en dat daar ook genoeg formulieren voor zijn", aldus de gemeente.

Stemmen over het Roomburgerpark kan tot woensdag 21.00 uur, tegelijk met de verkiezingen voor de Tweede Kamer.