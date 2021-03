Een persoon is maandag rond 18.30 uur door omstanders uit de gracht bij de Aalmarkt in Leiden gered. Het slachtoffer is enige tijd opgevangen en warm gehouden in een restaurant.

Na eerste hulp door gealarmeerd ambulancepersoneel is de persoon vervoerd naar een ziekenhuis.

Het is niet bekend hoe het slachtoffer in het water terecht is gekomen.