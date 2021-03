In de Leidse regio heeft de voorlopige prikpauze voor het coronavaccin van AstraZeneca in Nederland maar beperkte invloed. Bij de GGD stonden niet veel afspraken voor het AstraZeneca-vaccin gepland en de huisartsen in Zuid-Holland zouden pas over twee weken de eerste dosis krijgen.

Alle prikafspraken in Nederland voor het coronavaccin van AstraZeneca zijn voor de komende twee weken geschrapt. Dat gebeurt uit voorzorg, omdat in Scandinavië een paar mensen na deze prik een zeldzaam soort trombose kregen. In Europees verband wordt nu eerst uitgezocht of dit toeval geweest is of door de vaccinatie komt.

Als het verband met trombose loos alarm blijkt, kan de GGD naar eigen zeggen de achterstand snel inhalen. Ook de huisartsen in Zuid-Holland kunnen dan zonder veel extra vertraging met hun prikcampagne van start, want de aanvoer van vaccindoses gaat gewoon door.

Landelijk heeft de prikpauze met het AstraZeneca-vaccin wel flinke invloed. Er stonden 289.000 afspraken gepland die maandag afgezegd moesten worden. Het gros van deze afspraken betrof inwoners van Zeeland en Brabant.