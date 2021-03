De werkzaamheden aan de Watersteeg en de Sint Jorissteeg in Leiden zijn afgerond. De herinrichting vormde het sluitstuk van deze fase van de aanleg van de Centrumroute. De Hooigracht is nu weer in twee richtingen open voor auto's.

Vanaf deze maandag is de Langegracht afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De gemeente is daar begonnen aan een complete herinrichting van gevel tot gevel.

Ook een stukje Oude Herengracht richting de Herensingel valt onder het tracédeel Langegracht en wordt meegenomen in deze herinrichting.

De werkzaamheden aan dit deel van de Centrumroute nemen ongeveer een jaar in beslag. In die periode rijden ook de bussen een alternatieve route. De haltes zijn verplaatst.