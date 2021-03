Sommige mensen in Leiden moeten mogelijk opnieuw hun stem uitbrengen voor het Roomburgerparkreferendum. De gemeente heeft een fout gemaakt bij de versturing van de Leidse stempassen, zo schrijft het stadsbestuur in een brief die eind vorige week verstuurd is.

De kleine groep die mogelijk opnieuw moet stemmen voor het referendum, betreft zeventigplussers die de afgelopen drie maanden zijn verhuisd binnen Leiden en al eerder een stem uitbrachten via de post. Wanneer per post is gestemd met de oude stempas, dus de stempas die op het oude adres is geleverd, is de stem namelijk ongeldig.

De gemeente heeft voor het versturen van de stempassen voor het Roomburgerparkreferendum een verkeerde adressenlijst gebruikt. Daarom is er naar de desbetreffende Leidenaren een nagezonden stempas verstuurd.

De stem is alleen geldig wanneer er wordt gestemd met de stempas waarop het nieuwe adres staat. Maar voor sommige Leidenaren kan dit te laat zijn en dus moet er opnieuw een stem worden uitgebracht.

Het is niet de eerste keer dat de gemeente Leiden de fout ingaat met het verzenden en het produceren van de stempassen. Zo werd in 2019 ten onrechte twee keer hetzelfde kiezersbestand gebruikt. Ook werd er een drukfout gemaakt op de stempassen van de huidige verkiezingen.