Ook in Leiden waren zondagmiddag tientallen klimaatdemonstranten aanwezig om actie te voeren op de Lammermarkt. De politie was aanwezig om toezicht te houden op naleving van de coronamaatregelen, maar dat leverde geen problemen op.

De demonstranten hadden spandoeken met teksten als "take action", "fuck the system" en "grootouders voor het klimaat". De demonstranten hielden afstand en braken toen het protest ten einde was, netjes in groepen op.

De demonstratie maakt onderdeel uit van een landelijk klimaatalarm. Op meer dan veertig plaatsen werd er actie gevoerd voor een beter klimaatbeleid. Organisator is de Klimaatcrisis Coalitie, een samenwerkingsverband van elf actiegroepen, zoals Milieudefensie, Extinction Rebellion en Greenpeace.

De demonstranten vinden dat de laatste kabinetten te lang hebben gewacht met het nemen van maatregelen. Ze stellen dat het coronavirus aantoont hoe belangrijk het is om snel en daadkrachtig te handelen. Daarom spoorden ze zondag, vlak voor de verkiezingen, de politiek aan om snel in actie te komen.