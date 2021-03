Burgemeester Henri Lenferink opent maandag in het Ankerpark in Leiden de manifestatie Lopend Vuur Leiden, waarmee door het hele land aandacht wordt gevraagd voor een humaan asiel- en migratiebeleid.

De manifestatie richt zich op de onmenselijke omstandigheden waarin gevluchte mensen aan de randen van Europa moeten overleven. Het is een oproep aan de politiek om nogmaals de verantwoordelijkheid te nemen. Lenferink riep een jaar geleden als eerste burgemeester in Nederland al op tot het opvangen van kinderen uit de vluchtelingenkampen.

Fractievoorzitter Gebke van Gaal van GroenLinks is een van de coördinatoren van Lopend Vuur Leiden. Het blijft volgens haar urgent om aandacht te blijven vragen voor inhumane omstandigheden in vluchtelingenkampen. Leiden heeft net als veel andere gemeenten een jaar geleden al aangegeven kinderen uit de kampen te willen opvangen. "Maar er is sindsdien nog niets gebeurd en dat is schandalig."

Dat onderschrijft medecoördinator Nathalie Lecina van Studio Mojo: "Omdat we met elkaar op deze planeet leven, moeten we er voor elkaar zijn. Dat vind ik ongelofelijk belangrijk."

Lopend Vuur deed al zo'n vijftig plaatsen aan

Voor Lopend Vuur Leiden is een compleet programma samengesteld. Zo worden onder andere gedichten van gevluchte jongeren voorgedragen. In en rondom het amfitheater is een kunstproject te zien van jongeren die gevlucht zijn. De manifestatie wordt rond 16.15 uur afgesloten.

Vanwege coronamaatregelen is het maximaal aantal bezoekers in het Ankerpark beperkt tot vijftig. De wake is voor iedereen te volgen via een livestream op Facebook en Instagram.

Sinds de start op 1 maart deed Lopend Vuur al zo'n vijftig plaatsen aan. Het Plein voor de Tweede Kamer in Den Haag is dinsdag het laatste station van de manifestatie. Daar wordt tot en met komende woensdag, de laatste dag van de verkiezingen, tot in de avond een wake gehouden.