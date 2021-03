De Walenkamp Award van het CDA Leiden is dit jaar uitgereikt aan het personeel van de intensive care (ic) van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). De award, vernoemd naar voormalig wethouder Joop Walenkamp, wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of organisatie die bijdraagt aan het welzijn in Leiden.

Het ic-personeel van het LUMC ontving de award voor zijn inzet tijdens de coronacrisis. "Omdat wij grenzeloos veel respect hebben voor de artsen en verpleegkundigen op de ic's, hebben wij ervoor gekozen om de Walenkamp Award aan hen uit te reiken", zegt CDA-fractievoorzitter Joost Bleijie. "Niet als prijs, maar als hart onder de riem. Als steun in de rug voor de mensen in de coronafrontlinie."

Intensivecarearts prof. dr. Evert De Jonge heeft de award namens het LUMC in ontvangst genomen. "Het niet kunnen toelaten van bezoek tijdens de laatste fasen van iemands leven en het zelf begeleiden van deze mensen is ingrijpend geweest voor het personeel van de ic", zegt De Jonge. " We hopen dat dit niet te lang meer duurt, want het is inderdaad ingrijpend geweest."