In 2020 werden in Leiden 165 autovernielingen geregistreerd bij de politie. Dat zijn er 95 minder dan het jaar ervoor, een daling van 37 procent.

Het aantal vernielingen daalde in Nederland met maar 5 procent, in Zuid-Holland was dat 1 procent.

In Leiderdorp werden vorig jaar 55 vernielingen gemeld bij de politie, een toename van 10 procent. Het aantal geregistreerde vernielingen bleef in Zoeterwoude onveranderd.