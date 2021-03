De Hoge Rijndijk in Leiden gaat op de schop. Door de straat opnieuw in te richten wil de gemeente de weg veiliger maken voor alle verkeersdeelnemers, meer ruimte maken voor de fiets, groen toevoegen en de weg waar mogelijk aanpassen aan het actuele of verwachte klimaat.

De weg wordt tussen de Utrechtse brug en de Wilhelminabrug van gevel tot gevel opnieuw ingericht. Het asfalt wordt vervangen en er wordt waar mogelijk groen toegevoegd.

Vanaf de Wilhelminabrug tot aan het kruispunt Matiloweg en de Persant Snoepweg wordt ook de riolering vervangen door een gescheiden riool. Dat betekent dat regenwater en afvalwater apart worden afgevoerd. De aanpassing maakt deel uit van de vervanging van het totale riool in Meerburg.

De komende maanden onderzoekt de gemeente samen met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbenden op welke manier de plannen uitgevoerd kunnen worden. Informatie over het participatietraject is te vinden op doemee.leiden.nl.

De gemeenteraad neemt naar verwachting eind 2021 een besluit en stelt dan ook een schetsontwerp vast.