Drie auto's zijn maandagmiddag op de N11 bij de kruising met de Burgemeester Smeetsweg in Zoeterwoude met elkaar in botsing gekomen. Eén persoon is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

Een bergingsbedrijf heeft twee auto's geborgen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de aanrijding.