In de Bernhardstraat in Leiden is in de nacht van zondag op maandag een auto volledig verwoest door een een felle brand.

Het ging om een grijze Volkswagen Polo. De autobrand is door de toegesnelde brandweer geblust. Over de oorzaak van de brand is nog weinig bekend.

De politie en de brandweer sluiten brandstichting niet uit.