Het Willem-Alexander Kinderziekenhuis (WAKZ) van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is aan het verbouwen. De afgelopen jaren werden verschillende delen van het centrum al verbouwd en nu is de derde en laatste fase begonnen. De polikliniek en dagbehandeling krijgen de stad Leiden als thema, maar er is nog wel geld nodig om de kindvriendelijke inrichting te betalen.

Tijdens de verbouwing krijgen de verschillende afdelingen allemaal een eigen thema, zoals Strand en Bos en Duinen. Op dit moment is het ziekenhuis bezig om van de polikliniek de afdeling Stad te maken.

De spreekkamers krijgen bijvoorbeeld ramen, net als in een huis, en in de behandelkamers komen prints met foto's van de stad. Daarnaast komt er een muurgedicht zoals op veel gebouwen in Leiden. Het gedicht is speciaal voor het ziekenhuis gemaakt door stadsdichter Marianne van Velzen.

Het ziekenhuis financiert de verbouwing en alles wat nodig is voor het uitvoeren van de zorgverlening zelf, maar voor de kindvriendelijke aankleding is het kinderziekenhuis afhankelijk van giften en sponsoren. Met de actie Club van 1.000 wil het LUMC het benodigde extra geld ophalen. De opening van het verbouwde WAKZ staat gepland op 18 juni.

In het WAKZ, dat de afgelopen jaren steeds nadrukkelijker als kinderziekenhuis van het LUMC wordt gepresenteerd, worden jaarlijks zo'n 3.500 kinderen van nul tot achttien jaar behandeld en onderzocht op de polikliniek en dagbehandeling. Veel kinderen komen vaker terug omdat ze een ernstige of chronische ziekte hebben. Gemiddeld komt een kind vier keer per jaar op de polikliniek of dagbehandeling.