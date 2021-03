Het is Leidse onderzoekers als eersten ter wereld gelukt om de inhoud van een zeventiende-eeuwse brief te onthullen zónder het zegel te breken. Door middel van geavanceerde scantechnologie kon de brief virtueel geopend worden en werd de inhoud voor het eerst in meer dan driehonderd jaar gelezen.

Geschiedenisliefhebbers die de spannende memoires en geheimen van een zeventiende-eeuwse ontdekkingsreiziger hadden verwacht zullen teleurgesteld zijn. De brief blijkt afkomstig van ene Jacques Sennacques, die hem op 31 juli 1697 naar zijn neef Pierre Le Pers in Den Haag stuurde.

Le Pers was een Franse koopman en Sennacques vroeg zijn neef om een gewaarmerkt afschrift van een overlijdensbericht van ene Daniel Le Pers. Le Pers heeft de brief nooit ontvangen. Ondanks het feit dat in de brief geen verborgen kunstschatten worden besproken, is hij voor geschiedkundigen van onschatbare waarde, zo legt het onderzoeksteam uit.

De dagelijkse bezigheden van gewone mensen geeft historici een unieke kijk op het leven in de zeventiende eeuw. Met het ontwikkelen van deze nieuwe scantechnieken kunnen talloze verzegelde brieven openbaar worden zonder dat de originele zegels beschadigd raken.

De scantechnologie waarmee de brief van Jacques Sennacques werd onthuld, is ontwikkeld samen met wetenschappers uit verschillende vakgebieden. Nederlandse wetenschappers konden met subsidie interdisciplinair samenwerken met wetenschappers van buitenlandse topuniversiteiten, zoals het prestigieuze Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Door middel van röntgen-microtomografie, waarbij een machine via duizenden scans ijzerdeeltjes in de inkt oppikt en zo de letters zichtbaar kan maken, kon het team de brief lezen. Een speciaal programma maakt van al die scans vervolgens een virtuele legpuzzel. Via een speciaal algoritme, dat meer dan vier jaar in ontwikkeling is geweest, wordt de brief gereconstrueerd en leesbaar gemaakt.