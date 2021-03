Deelnemers aan de digitale bewonersavond over de woontorens in het Vondelkwartier in Leiden zijn nog steeds niet blij met de bouwplannen. De projectontwikkelaar heeft een aantal aanpassingen gedaan aan het ontwerp, maar het blijkt niet genoeg.

Er heerst al langer onvrede over de geplande woontorens aan de Vondellaan. Uit een enquête bleek drie kwart van de omwonenden zich zorgen te maken over de hoogte (maximaal 70 meter) van de woningen. Gevreesd wordt voor de schaduw die dat met zich meebrengt. Het actiecomité SOS Mors organiseerde daarom een verlichtingsprotest in december vorig jaar. Twee krachtige lichtbundels gaven symbolisch de beoogde hoogte aan. Ook kwam de bewonersgroep met een alternatief plan.

Een paar maanden later zijn de plannen op een aantal punten gewijzigd. De belangrijkste verandering is dat de hoogteaccenten van de toren meer aan de kant van de Plesmanlaan komen. Dat moet zorgen voor minder schaduw in de Lage Mors. De hoogte van 70 meter blijft. "Want, lager betekent dat je weer je dikker moet gaan bouwen om hetzelfde aantal woningen te realiseren", zei landschapsarchitect Richard Koek.

Projectontwikkelaar FSD gaat in mei/juni en in september nieuwe bewonersavonden organiseren. Grote veranderingen aan de voorgenomen woningen worden uitgesloten. Volgens de planning van de ontwikkelaar begint de bouw in 2023 en zullen de woningen twee jaar daarna opgeleverd worden.