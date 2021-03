Een modewinkel op het Vijf Meiplein in Leiden is in de nacht van donderdag op vrijdag voor de tweede keer in korte tijd het doelwit van een ramkraak geweest. Omstreeks 4.00 uur zijn twee verdachten op de winkel ingereden met een groene Toyota Starlet.

De politie is met diverse eenheden direct begonnen met een zoektocht in de omgeving. Om de verdachten op te sporen, werd ook Burgernet ingezet. Een van de verdachten had een fors postuur, de ander is kalend. Het tweetal zou in de beschadigde auto zijn weggereden richting de Churchilllaan.

Eigenaar Bas de Wit is aangeslagen. De pui van zijn winkel was nog maar net hersteld van de ramkraak in januari. "De moed zakt in je schoenen. En de zin om te ondernemen ook", vertelt De Wit aan mediapartner Omroep West. "Laat me met rust! Je hebt geen idee wat je aanricht!"

"Die groene auto is inmiddels gevonden", weet De Wit te vertellen. "Dat is het goede nieuws, want het was dezelfde auto die ze de vorige keer gebruikten." De Leidse ondernemer wil de politie een compliment maken. "Ze waren supersnel ter plaatse en hebben een groot deel van de buurt afgezet." In de auto zijn diverse buitgemaakte jassen teruggevonden.

De Wit vermoedt dat de daders weten dat er dure kleding te halen valt. Vorige keer namen de daders dure winterjassen mee. De Wit denkt dat het ze nu om de nieuwe voorjaarscollectie ging.

Afgelopen woensdag mocht de modewinkel weer gedeeltelijk open. "Dat hadden we net aan gered, nu is het weer afwachten hoelang het duurt." Na de eerste ramkraak liep er al een aanvraag bij de gemeente voor paaltjes voor de deur. "Om te voorkomen dat er nog eens een ramkraak plaatsvindt", besluit de eigenaar.