De gemeente Leiden heeft de Parkeerwekker-app, die scanauto's van de gemeente detecteert, gesommeerd om te stoppen. De voorzieningenrechter in Amsterdam heeft de app verboden.

De Parkeerwekker-app faciliteert onrechtmatig handelen, zegt een woordvoerder van de gemeente Leiden. "Parkeerders in het betaaldparkerengebied zijn verplicht om parkeerbelasting te betalen, conform de Parkeerverordening en de Verordening Parkeerbelasting. Daarom hebben we de organisatie achter Parkeerwekker gesommeerd om te stoppen met de activiteiten in Leiden."

In Rotterdam, Utrecht en Amsterdam is de app nu niet meer te gebruiken. Luis Roman, oprichter van Parkeerwekker, zegt er gehoor aan te geven. Parkeerwekker maakte eerder bekend in hoger beroep te gaan en heeft een spoedappel aangevraagd.

"Als het hoger beroep in het voordeel van Parkeerwekker uitvalt, dan wordt de functionaliteit van de app in de drie steden weer hersteld", vertelt Roman. "Het is dan moeilijker voor de gemeenten om de app te verbieden via de rechter."