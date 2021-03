Er is voorlopig geen ruimte voor versoepelingen voor de markt in Leiden. Dat heeft de gemeente deze week besloten. Vanwege de coronamaatregelen staat de markt voor voedselkraamhouders nu op de Beestenmarkt en de Lammermarkt.

De normale locatie aan de Nieuwe Rijn is te smal is om de anderhalve meter afstand te kunnen waarborgen. Voor non-foodverkopers is het nog steeds niet toegestaan om hun kraam te openen.

Stroopwafelkraamhouder Ron Vergunst, waarvan de kraam al meer dan 71 jaar bestaat, heeft begrip voor het besluit van de gemeente. Zijn kraam staat nu tijdelijk bij de opstap van de rondvaartboten aan de Beestenmarkt. Hij hoopt snel weer terug te keren naar zijn oude vertrouwde plek.

Veel belangstelling voor de markt

Hoewel momenteel alleen voedselkramen op de Beestenmarkt of de Lammermarkt mogen staan, kan de markt ondanks het kleinere aantal kraampjes nog steeds rekenen op veel belangstelling. De bezoekers houden zich volgens Vergunst goed aan de regels.

De komende maand gaan kraamhouders om tafel met de marktcommissie en een aantal mensen van de gemeente voor een intern overleg. De volgende grote vergadering met burgemeester Lenferink en wethouder Van Delft staat gepland voor de tweede week van april.