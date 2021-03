De gemeente Leiden heeft een fout gemaakt bij het versturen van de stempassen voor het referendum over het Roomburgerpark. De fout wordt zo snel mogelijk rechtgezet.

Om hoeveel stempassen het precies gaat, zoekt de gemeente nog uit, maar volgens een woordvoerder gaat het om "enkele duizenden" verkeerd of niet verstuurde passen.

Iedereen die op 2 februari 2021 stond ingeschreven in Leiden, op 17 maart 2021 achttien jaar of ouder is en de Nederlandse nationaliteit heeft mag voor of tegen een nieuwe inrichting van het Roomburgerpark stemmen. Dat geldt ook voor mensen die een andere Europese nationaliteit hebben of minimaal vijf jaar legaal in Nederland verblijven.

"Het is verschrikkelijk druk achter de schermen. Daarbij werken ook veel mensen thuis. Dat heeft veel voordelen, maar zo af en toe ook nadelen en daar hebben we nu veel problemen mee gehad", laat burgemeester Henri Lenferink weten.

Onterecht verstuurde stempassen zullen ongeldig worden verklaard. Inwoners die nog geen stempas hebben ontvangen, krijgen die zo snel mogelijk thuisgestuurd. Mensen die tussen 4 december en 1 februari binnen Leiden zijn verhuisd, krijgen een nieuwe stempas.

Het is de tweede fout met stempassen die in Leiden aan het licht komt, eind vorige week meldde de gemeente al dat er op sommige stempassen voor de Tweede Kamerverkiezing een verkeerd stembureau is gedrukt.