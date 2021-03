Burgemeester Henri Lenferink heeft maandag het Grand Café Herenstraat in Leiden op grond van de Opiumwet voor een half jaar laten sluiten. In het pand heeft de politie afgelopen najaar een handelshoeveelheid hard- en softdrugs, waaronder heroïne, aangetroffen.

Naar aanleiding daarvan is besloten het pand voor zes maanden te sluiten. Het pand mag tot 25 augustus niet worden gebruikt. Ook heeft burgemeester Lenferink de drank- en horecavergunning ingetrokken en mogen er in het Grand Café geen gokbakken meer worden geëxploiteerd.

Ook een woning in de Sumatrastraat is op last van de burgemeester voor zes maanden op slot gedraaid. Ook hier is de aanleiding een eerdere drugsvondst. Eind november trof de politie in de woning een complete hennepkwekerij aan. Naast de omvangrijke hoeveelheid hennepplanten zijn er ook goederen aangetroffen die worden gebruikt om softdrugs te kweken en te telen.