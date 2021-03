Leiden krijgt met een stokkenklavier in de Lodewijkskerk een tweede carillon dat live bespeeld kan worden. Via een legaat en een crowdfundactie van de stichting Het Leids Carillon Genootschap is hiervoor geld bijeengebracht.

De klokken van de Lodewijkskerk kunnen nu alleen elk half uur via de computer melodieën laten horen. Met een stokkenklavier kan dat voortaan met de hand gebeuren, op elk moment van de dag en als dat gewenst is vanaf een wisselende plek, want de besturing van het carillon geschiedt radiografisch.

Het is de bedoeling dat het Carillon Genootschap regelmatig concerten op het stokkenklavier gaat geven, zoals nu ook al op het stadshuiscarillon gebeurt. Al voordat de Lodewijkskerk aan het Steenschuur verrees, was er op die plek een carillon in de toenmalige Saaihal. Toen de buskruitramp in 1807 de Saaihal grotendeels wegvaagde, werd op die plek de Lodewijkskerk gebouwd.

Het kerkbestuur en het Leids Carillon Genootschap ondertekenden maandag het contract voor het klokkenklavier. Tevens is besloten om het huidige klokkenspel dat uit 1961 dateert, een onderhoudsbeurt te geven. De firma Eijsbouts uit Asten gaat de klokken opknappen.