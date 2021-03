Julius Terpstra (CDA, foto), Anil Kumar (ChristenUnie) en Geert Schipaanboord (SGP) gaan volgende week woensdag in de Kooikapel in de Driftstraat met elkaar in debat. Het debat wordt georganiseerd door de Leidse afdelingen van hun partijen en staat onder leiding van journalist en schrijver Wilfred Scholten.

De kandidaten komen uit Leiden (Terpstra), Leiderdorp (Schipaanboord) en Rijswijk (Kumar) en gaan met elkaar in discussie over onderwerpen die in het bijzonder voor jongeren en kiezers uit de regio relevant zijn. Het leven met, in, en na coronatijd bijvoorbeeld, maar ook de woningmarkt en het onderwijs.

Ook is er ruimte voor vragen vanuit het publiek. Vragen kunnen tot 8 maart 17.00 uur ingestuurd worden onder vermelding van de kandidaat aan wie de vraag gericht is.

In verband met de coronamaatregelen is het debat niet toegankelijk voor publiek, maar wordt het op televisie uitgezonden bij Sleutelstad. Het debat is op 10 maart vanaf 19.30 uur te zien en is ook online te volgen.