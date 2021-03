Het Van der Werfpark in Leiden is vanaf deze maandag een maand lang afgezet met hekken. Tot begin april wordt er gewerkt in het park dat daardoor niet toegankelijk is voor publiek.

Afgelopen september zijn de voetpaden in het park al opgeknapt. Nu starten de overige werkzaamheden. De komende weken worden in het park de groenvakken en gazons opgeknapt en de bomen verplant.

Ook wordt het zicht op het standbeeld van burgemeester Pieter Adriaansz. van der Werf vanaf de waterzijde verbeterd en verdwijnen de hekken bij de toegangen van het park. Dat moet ertoe leiden dat het park een meer open en uitnodigend karakter krijgt.

De gemeente Leiden plaatst ook nieuwe afvalbakken en fietsenrekken in en om het park.