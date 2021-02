De brandweer is zondagmiddag uitgerukt voor een brand in een bedrijfspand aan de Rooseveltstraat in Leiden. Overburen van het betreffende verfbedrijf ontdekten de brand en begonnen alvast met blussen. Daardoor bleef de schade nog enigszins beperkt.

De brand was ontstaan in een container in de bedrijfsruimte, waardoor ook een bestelbus beschadigd raakte. De gewaarschuwde brandweer was snel ter plaatse. De kazerne is in dezelfde straat gevestigd.

Nadat het blussen was afgerond, werd het pand geventileerd. Een Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) is ook ter plaatse gekomen. De ambulance hoefde niet in actie te komen. De oorzaak van de brand is nog onbekend.