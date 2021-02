Ecoloog en universitair docent milieu-ecologie Michiel Veldhuis heeft de C.J. Kok Publieksprijs 2020 gewonnen en mag zich van de Universiteit Leiden een jaar lang 'Ontdekker van het Jaar' noemen.

Van de acht genomineerden kreeg Veldhuis tijdens een livestream op 25 februari de meeste stemmen voor zijn onderzoek over hoe klimaatverandering ecosystemen op de savannes in Afrika beïnvloedt, en hoe die ecosystemen beschermd kunnen worden.

Sinds 2004 wordt de C.J. Kok Publieksprijs jaarlijks uitgereikt aan een onderzoeker van een van de acht instituten van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen die dat jaar een bijzondere ontdekking heeft gedaan in zijn of haar academische veld.

"Om gekozen te worden uit zo'n indrukwekkende groep onderzoekers is toch wel heel bijzonder", aldus Veldhuis.

"We hebben het nu eigenlijk alleen maar over de effecten van klimaatverandering in Nederland, maar in andere delen van de wereld, zoals in Afrika, gaat het er nog veel heftiger aan toe", legt Veldhuis uit. "Het is goed om te zien dat dat nu door dit alles wat meer op de kaart wordt gezet."

Bij het aanwijzen van de winnaar stemden in totaal 1570 mensen op een van de genomineerden. Chemicus Elliot Mock eindigde op de tweede plaats, de derde plaats was voor fysicus Stefania Ketzetzi. Met het winnen van de C.J. Kok Publieksprijs ontvangt Veldhuis 2.500 euro aan prijsgeld.