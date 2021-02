Op de stempassen in Leiden is een drukfout gemaakt. Op de stempassen voor de Twee Kamerverkiezingen staat een stemlokaal in de buurt genoemd, maar dit klopt niet in Leiden. Vanwege de coronamaatregelen is een aantal stemlokalen afgevallen.

Ook zijn er enkele nieuwe stemlokalen bijgekomen. In de Stadskrant en op de website www.leiden.nl/verkiezingen kunnen inwoners kijken bij welke stemlokalen ze kunnen stemmen.

Op de website kunnen inwoners ook doormiddel van het invullen van hun adres of postcode op een kaart zien waar het dichtstbijzijnde stemlokaal in de buurt is. Inwoners kunnen overigens bij alle stemlokalen binnen Leiden terecht.

Leidenaren ontvangen ook een stempas voor het referendum over het Roomburgerpark. Op die stempas staat geen locatie genoemd, maar een verwijzing naar de lijst met stemlokalen.