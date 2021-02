De Leidse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland heeft besloten dinsdag de terrassen te openen ter ondersteuning van de mogelijke landelijke actie.

"We hebben dit weekeind met het mooie weer gezien dat iedereen erop uittrekt. Parken zitten vol, hier aan de Nieuwe Rijn zit het vol, mensen zitten zelfs met hun eigen stoel op mijn terras en ik mag niet open. Dat snap ik niet", aldus David Zock, vertegenwoordiger van de Leidse afdeling Koninklijke Horeca Nederland.

Volgens Zock kan de horeca juist een regulerende functie uitoefenen in het handhaven van de coronaregels. "Nu moeten de handhavers het doen. Wij hebben van de zomer bewezen dat we prima met inachtneming van de regels open kunnen. Laat ons dan boa spelen op ons eigen terras. Dan kunnen we doen waar we goed in zijn: gastvrijheid."

Op dit moment wordt nog overlegd met de overheid of er toch niet wat meer mogelijk is voor de horeca. Volgens Zock zullen de Leidse terrassen opengaan als er niks uit het overleg komt.