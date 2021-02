De werkzaamheden aan de ovaalvormige rotonde op de kruising van de Geregracht, de Jan van Houtkade, de Korevaarstraat en de Lammenschansweg zijn bijna afgerond. Onlangs werden de betonnen tegels en het zand al verwijderd en vorige week werd er vruchtbare aarde gestort in de rotonde.

In de ovaalvormige rotonde zijn woensdag twee bomen geplant. Ook de middenberm naast de oversteekplaats iets verderop is voorzien van een boom. De komende tijd worden de rotonde en perkjes voorzien van lage beplanting, zodat er kleine plantsoentjes ontstaan.

De ovaalvormige rotonde bij de Jan van Houtbrug werd al in 2017 aangelegd. Eerst bestond deze uitsluitend uit belijning waar het verkeer zich weinig van aantrok. Later werden er open tegels in gelegd, waar gras uit groeide.

Dat was nodig omdat zwaar werkverkeer toen nog af en aan reed in verband met de bouw van de ondergrondse parkeergarage onder de Garenmarkt. Die is vorig jaar opgeleverd en nu wordt dus ook de openbare ruimte in de omgeving afgemaakt.