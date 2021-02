De Universiteit Leiden heeft de acht genomineerden bekendgemaakt voor de titel 'Ontdekker van het Jaar'.

Naast de al bestaande C.J. Kok Juryprijs voor de beste scriptie is in 2004 ook de jaarlijkse C.J. Kok Publieksprijs in het leven geroepen.

Voor die publieksprijs nomineert elk van de acht instituten die bij de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen horen, één onderzoeker die dat jaar een bijzondere ontdekking heeft gedaan in zijn of haar academische veld. De winnaar van deze prijs mag zich een jaar lang 'Ontdekker van het Jaar' noemen. De C.J. Kok Publieksprijs gaat gepaard met 2.500 euro aan prijsgeld.

De Publieksprijs wordt toegekend op basis van de uitkomst van een openbare stemronde. Interne stemmen - dat wil zeggen stemmen van collega's van het eigen instituut - worden gewogen om te corrigeren voor de omvang van het desbetreffende instituut. In de afgelopen jaren kregen winnaars ook een aanzienlijk aantal stemmen van buiten hun eigen instituut.

Het Mathematisch Instituut draagt docent Lineaire Algebra Martin Bright voor. Vedran Dunjko, assistent-professor en onderzoeker op het gebied van informatica en kwantumfysica, is genomineerd namens het Leiden Institute of Advanced Computer Science en Sterrenwacht Leiden nomineert Bernhard Brandl, hoogleraar infrarode astronomie en hoofdonderzoeker van het METIS-instrument voor de European Extremely Large Telescope.

Het Leiden Instituut Onderzoek Natuurkunde nomineert Stefania Ketzetzi, PhD-student Soft Matter Physics. Elliot Mock, nu postdoctoraal wetenschapper moleculaire mechanismen van de ziekte van Parkinson aan de University of Oxford, is voorgedragen door het Leiden Institute of Chemistry, en apotheker en Intravac-onderzoeker Thomas Michiels is genomineerd door het Leiden Academic Centre for Drug Research. Het Institute of Biology Leiden nomineert Yao Xiao, postdoc aan de Technische Universiteit München, en het Centrum voor Milieuwetenschappen draagt universitair docent milieu-ecologie Michiel Veldhuis voor.

De winnaar wordt op 25 februari bekendgemaakt tijdens een livestream van de universiteit.