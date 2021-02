De gemeente Leiden heeft 165 zienswijzen ontvangen over het project LEAD. In de zienswijzen maken bewoners hun bezwaren kenbaar op de drie geplande woontorens langs de Willem de Zwijgerlaan.

De wijkvereniging Groenoord-Noord had voorwerk verricht en op de website een handleiding voor het indienen van de zienswijzen geplaatst. Daarin stonden punten beschreven waarover bewoners hun beklag konden doen, zoals het grote volume of de effecten op het verkeer. Ook was er een conceptzienswijze te downloaden waar alleen een naam en een handtekening onder gezet hoefde te worden.

Er zitten geen dubbelingen tussen de 165 ingekomen zienswijzen. "Die zijn er al uitgehaald", zegt een woordvoerder van de gemeente Leiden. Op basis van naam en adres is er dus al gefilterd, maar op basis van inhoud niet. Zo laat de woordvoerder weten dat 115 van de 165 zienswijzen op een ingevuld format lijken. Desalniettemin worden die ieder apart bekeken.

Het project LEAD gaat om drie torens van 115, 85 en 65 meter hoog die goed zijn voor zo'n 580 woningen. Een van de torens kan het hoogste gebouw in Leiden worden. Onder de torens komt een parkeergarage met 347 plekken en er komen 1.700 plekken voor fietsen. Voor veel omwonenden zijn dat tevens de twee belangrijkste punten van kritiek. Ze vrezen dat de torens en de parkeerdruk te hoog worden.

De verwachting is dat het stadsbestuur in april op de ingediende zienswijzen reageert. Vervolgens is de gemeenteraad aan zet en daarna krijgen de indieners een nieuwe kans om protest aan te dienen. Hun beroep zal dan behandeld worden door de Raad van State. Voorlopig is dan ook niet duidelijk wanneer met de bouw van de woontorens wordt begonnen.