Voorlopig komen er geen extra toegankelijke toiletten in Leiden, blijkt donderdagavond uit een raadsvergadering. Mensen met een fysieke beperking en wandelaars zouden al langere tijd klagen over het beperkte aantal toiletten.

Wel zegt wethouder Yvonne van Delft (Werk, Inkomen, Economie & Cultuur) dat er eind dit jaar een plan op tafel ligt waarin ook extra openbare toiletten zijn opgenomen.

Zeker nu alle horecabedrijven vanwege de coronamaatregelen gesloten zijn, is het aantal plekken waar mensen naar het toilet kunnen beperkt. "Op dit moment zijn er voor mindervaliden geen toegankelijke toiletten in het centrum van Leiden", schrijft Peter Waalboer, voorzitter van Platform Gehandicapten Leiden, in een brief aan het college.

Volgens Van Delft klopt dat niet en kunnen ook niet-parkeerders gebruikmaken van de openbare toiletten in de parkeergarages onder de Garenmarkt en de Lammermarkt. Dat uit een praktijkproef van het gehandicaptenplatform iets anders bleek, betreurt de wethouder. "We hebben de beheerders van de garages daarop aangesproken", aldus Van Delft.

Raadsleden Tom Leest (VVD) en IJsbrand Oltfhof (D66) stelden het gebrek aan openbare toiletten donderdagavond aan de orde in de gemeenteraad. De twee raadsleden vinden dat een voldoende aantal toegankelijke toiletten hoort bij de inclusieve stad die Leiden wil zijn. Wethouder Van Delft is het daarmee eens en zegt dat er in de toekomst meer openbare toiletten in Leiden komen.

Tijdelijke toiletunits in kernwinkelgebied geen optie

Van Delft belooft dat er eind dit jaar een plan op tafel ligt waarin de vindbaarheid, de zichtbaarheid en de beschikbaarheid van de openbare toiletten zijn opgenomen.

Ook kondigde ze aan dat de gesloopte openbare toiletunit bij het stadhuis wordt herbouwd. Deze zou dan dag en nacht beschikbaar zijn. De wethouder wil geen tijdelijke toiletunits in het kernwinkelgebied. "Dan heb je ook een aansluiting op het riool en het elektriciteitsnet nodig. Dat lukt op veel plekken niet."

Wel staat er sinds enige tijd een toiletwagen bij de Catharinabrug, maar die is niet toegankelijk voor mindervaliden. Ook komen er geen extra verwijzingen naar de schaarse toiletten die er wel zijn. Het wachten is dus op de permanente toiletten, tot grote teleurstelling van het Platform Gehandicapten Leiden.