De gemeente Leiden is donderdag begonnen met het vervangen van alle bushokjes in Leiden. Ongeveer vier bushokken worden per werkdag vervangen. Naar verwachting zijn alle bushokken medio april vervangen door duurzame exemplaren.

De vervangende bushokken hebben uitsluitend duurzame abri's met zonnepanelen op de daken.

Vijf hokjes in het centrum krijgen aan de binnenzijde een defibrillator. De eerste bushokken zijn donderdag vervangen aan de Ketelmeerlaan in de Merenwijk.