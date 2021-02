Een bestelbusje is woensdagochtend om 6.00 uur vast komen te staan in de ovale rotonde bij de Jan van Houtbrug in Leiden. De bestelbus moest uiteindelijk weggesleept worden door gemeentewerkers.

De chauffeur volgde de aanwijzingen van zijn navigatie op en probeerde linksaf te slaan, waardoor het voertuig vast kwam te staan.

Het verkeer werd hierdoor niet gestremd.