De Europaweg in Leiden is vanaf de Lammebrug tot aan de snelweg A4 afgezet. De Provincie Zuid-Holland is bezig met herstelwerkzaamheden. Nadat de vorst wegtrok, ontstonden er gaten in het wegdek.

Er staan borden met de tekst "extreem slecht wegdek". Het verkeer richting Leiden wordt over de busbaan geleid zodat het verkeer de andere kant op over de gewone weg kan.

De schade aan het asfalt komt door de kou van afgelopen week, meldt Rijkswaterstaat. "Het bindmiddel in het asfalt wordt brosser en er ontstaan scheurtjes. Bij vorst bevriest het water in deze scheurtjes en zet het uit. Daardoor raken meer steentjes los uit het wegdek. Soms leidt het ook tot gaten.

De Provincie Zuid-Holland is naar verwachting nog tot 15.00 uur bezig met het herstellen van het wegdek.