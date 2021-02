De gemeente Leiden lanceert maandag een nieuwe app voor inwoners die te maken hebben met huiselijk gewend.

Via HulpApp kunnen slachtoffers op een simpele en overzichtelijke manier de hulpdiensten bereiken die op dat moment daadwerkelijk beschikbaar zijn.

HulpApp is een initiatief van ervaringsdeskundigen op het gebied van huiselijk geweld, dat in samenwerking met de gemeente Zaanstreek-Waterland en Stichting De Juiste Schakel verder is ontwikkeld. Ook de politie en Veilig Thuis steunen de app.

Naast een link die slachtoffers direct met 112 verbindt, biedt de app ook hulpverlening via onder andere Veilig Thuis, Safewomen en Centrum Seksueel Geweld. Daarnaast zijn er contactgegevens opgenomen van bijvoorbeeld wijkagenten, lokale hulpverlening en lotgenotenverbanden. Ook is het mogelijk om via de app simpelweg te praten met onder andere Zelfmoordpreventie en Slachtofferhulp Nederland.

De app is voor iedereen toegankelijk via www.hulpapp.nl op computer, laptop, tablet of smartphone. Downloaden kan via de Google Play Store of de Apple Store. Het is mogelijk om de app in het Nederlands, Engels of Turks in te stellen. Hulpzoekenden kunnen via de app de naam van hun gemeente invullen en krijgen dan automatisch de lokale informatie in beeld.

In de regio Holland Rijnland wordt HulpApp tot dusver alleen in de gemeenten Leiden, Katwijk en Alphen aan den Rijn gebruikt. Andere geïnteresseerde regiogemeenten kunnen zich heel eenvoudig opgeven om ook mee te doen aan dit initiatief.