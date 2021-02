Twintig leerlingen van het Marecollege in Leiden bezorgen maandag 140 rozen bij hun medeleerlingen in de hele regio

voor een valentijnsactie. Van Naaldwijk tot Noordwijk en van Alphen tot Nieuwkoop zijn er bestellingen geplaatst.

Normaal gesproken wordt de jaarlijkse actie door leerlingen geregeld, maar dit jaar wordt het vanwege de coronamaatregelen door docenten georganiseerd. De leerlingen hebben wel geholpen bij het inpakken van de rozen.

Volgens docent Fleur is er meer behoefte dan ooit om leerlingen met elkaar in contact te brengen.

"Wij moeten die leerlingen met elkaar in contact brengen", vertelt docent Fleur. "Daar is meer behoefte aan dan ooit." Aan de hoeveelheid reacties was dat ook duidelijk te merken. Volgens docent Ane werden andere jaren nog geen veertig rozen verkocht.

Leerlingen hebben veel lieve, bemoedigende en grappige dingen aan elkaar geschreven. "Beste … , jij bent altijd welkom in mijn feesttent, afzender anoniem." En: "Lieve juf, ik kan niet zeggen hoe dankbaar ik je ben."