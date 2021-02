De organisatie van het Leids Cabaret Festival krijgt zaterdag een alternatief programma. Als gevolg van de coronacrisis kon het festival, dat deze week gepland stond, niet doorgaan.

In plaats van een grote finale kunnen cabaretliefhebbers zaterdag genieten van een locatie-uitzending van het radioprogramma Spijkers met Koppen en een optreden van Micha Wertheim. De makers brengen hun kunsten live vanuit de Leidse Schouwburg.

Met het alternatieve programma vanuit een lege schouwburg probeert de organisatie het gemis voor de fans van het festival enigszins te beperken. "We hebben een 'lean and mean'-programma voor je samengesteld. Passend in deze tijd. We hopen dat het helpt om de dag een beetje door te komen", schrijft de organisatie op haar website.

Het cabaretprogramma begint om 12.00 uur met een speciale uitzending van het NPO Radio 2-programma Spijkers met Koppen. In het programma komen onder meer de drie winnaars van vorig jaar aan het woord. Tijdens de show wordt een nieuwe cabaretprijs uitgereikt: de Gouden Kies. De prijs is genoemd naar de vorig jaar overleden oprichter van het Leids Cabaret Festival, Harry Kies.

Cabaretier Wertheim speelt tussen 21.00 en 22.15 uur zijn nieuwe voorstelling vanuit de lege Leidse Schouwburg. In 2016 schreef hij theatergeschiedenis door een solovoorstelling te maken waarbij hij zelf niet aanwezig was. Nu de theaters hun deuren hebben moeten sluiten voor het publiek, ziet Wertheim zijn kans schoon om aan dat project een vervolg te geven.

Het optreden van Wertheim is online bij te wonen. Vooraf moet een kaartje worden gekocht om toegang tot de stream te krijgen.