In Leiden zijn 77 gezinnen getroffen door de zogeheten toeslagenaffaire waarbij de Belastingdienst ten onrechte soms torenhoge bedragen van hen terugvorderde. Wethouder Paul Dirkse (Financiën) heeft afspraken met de Belastingdienst gemaakt over de afwikkeling van hun problemen. Eerder wist de gemeente Leiden niet om wie het ging.

Privacyregels stonden die informatie-uitwisseling in de weg. De gedupeerden van de toeslagenaffaire krijgen geen financiële steun van de gemeente Leiden, maar worden geholpen bij het afwikkelen van hun problemen met de fiscus.

Donderdag is ook bekend geworden dat de Tweede Kamer aanstuurt op een parlementaire enquête naar de toedracht van de toeslagenaffaire. De SP dient daar donderdag een voorstel voor in dat kan rekenen op een ruime meerderheid in de kamer nu ook regeringspartij CDA ermee instemt.

De Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) die de afgelopen maanden al onderzoek naar de toeslagenaffaire deed, bracht weliswaar een vernietigend rapport uit, maar liet ook veel zaken onbelicht.

De kamer zet nu het zwaarste parlementaire middel in om de onderste steen boven te krijgen. Er wordt dan onder andere gekeken naar het onrechtmatig selecteren op nationaliteit en fraudeopsporing door andere overheidsdiensten. Ook de rol van de Tweede Kamer zelf wordt tegen het licht gehouden.