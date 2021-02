Op de hoek van de Korte Mare en de Langegracht in Leiden is donderdag een gasleiding gaan lekken. Liander is bezig de lekkage te verhelpen en moet daarvoor vrijwel zeker het gas van de woningen aan zowel de Korte als de Nieuwe Mare tijdelijk afsluiten.

Vanwege werkzaamheden ter plaatse liggen de leidingen bloot. Mogelijk is de lekkage te wijten aan een combinatie van het graafwerk en de vorst.

De reparatiewerkzaamheden nemen waarschijnlijk enige tijd in beslag. De strenge vorst bemoeilijkt het werk aan de bevroren leidingen. Ook ligt er in de bevroren bodem nog een tweede leiding die gecontroleerd moet worden.