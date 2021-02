De gemeente Leiden is dinsdag weer gestart met het legen van minicontainers voor restafval. Maandag werd er geen afval opgehaald vanwege de sneeuwval. Ook ondergrondse containers voor restafval, glas en papier worden weer geleegd. De milieustraat gaat woensdag weer open.

Veel werkzaamheden van het Stedelijk Beheer van de gemeente kunnen nog steeds niet doorgaan omdat de weersomstandigheden dit niet toelaten, zegt de gemeente dinsdag. "Een groot deel van het personeel wordt ingezet voor het begaanbaar maken van de wegen."

Minicontainers voor gft en papier worden tot vrijdag daarom niet opgehaald. De mensen die dat normaal doen, worden ingezet om minicontainers voor restafval op te halen. De minicontainers voor gft en papier worden over twee weken weer volgens schema ingezameld.

Ook grofvuil wordt vanaf dinsdag weer opgehaald. Het gaat daarbij om het grofvuil van mensen die een afspraak hebben gemaakt. Door de drukte worden er voorlopig geen nieuwe afspraken gemaakt voor het ophalen van groot afval.

Per dag wordt gekeken wat er wel gedaan kan worden en of het inzamelbeleid moet worden aangepast. Op plekken waar afvalbakken niet goed en veilig bereikbaar zijn, kunnen die bijvoorbeeld niet worden geleegd. De gemeente plaatst dagelijks een update over de afvalinzameling op de website.