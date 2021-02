Het Werninkterrein in Leiden wordt getransformeerd naar een woonwijk met ruimte voor werkgelegenheid, zo hebben de provincie Zuid-Holland en de gemeente Leiden dinsdag besloten. Op het terrein komen 600 tot 750 woningen te staan. Eind januari sloten de gemeente en de provincie al het woon-werkakkoord.

De bereikbaarheid van de nieuwe woonwijk is op dit moment nog de grootste uitdaging. Er is al veel gespeculeerd over een eventuele tunnel, brug of veerpont. De gemeente laat weten dat er nog geen besluit is genomen over de toegankelijkheid van de wijk.

"Op dit moment vindt er een verkeersonderzoek plaats. Half maart verwachten we de uitkomsten bekend te maken. In dit onderzoek worden een aantal mogelijke verkeersvarianten onderzocht: een herinrichting van de Amphoraweg en/of een tunnel naar de Hoge Mors en/of een brug naar de Haagweg", zegt een woordvoerder van de gemeente dinsdag.

Eerder zei GroenLinks al dat de wijk als het aan hen ligt de eerste autovrije woonwijk van Leiden wordt, maar ook hierover is nog geen besluit genomen. "We zien graag dat de nieuwe wijk autoluw", zegt de woordvoerder. Op dit moment wordt onderzocht hoe dit in de gebiedsvisie opgenomen kan worden.

Omdat het Werninkterrein een andere bestemming krijgt, moet 3,5 hectare bedrijventerrein gecompenseerd worden. De gemeente Leiden wil hiervoor een bestuursovereenkomst met de gemeente Katwijk sluiten. Met die gemeente wordt samengewerkt in de Regionale Bedrijventerreinenstrategie.

De start voor de woningbouw op het Werninkterrein staat gepland voor 2023. Ontwikkelaar ABB uit Sliedrecht gaat het project uitvoeren.